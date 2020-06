Zoff: «Il cucchiaio di Totti contro l’Olanda? Non me n’è fregato niente»

Dino Zoff racconta i rigori di Euro2000 e soprattutto il cucchiaio di Francesco Totti: un episodio che non ha scosso l’ex ct

Dino Zoff non si è per nulla scomposto per il cucchiaio di Totti nei rigori di Euro2000 contro l’Olanda. Ecco il suo racconto ai nostri microfoni.

«Sinceramente, non me ne è fregato niente, l’importante che il rigore sia stato messo dentro, o di tacco o in qualsiasi altro modo. Ma poi sono cose vecchie, io sono vecchio e mi ricordo gli Europei del 1976 nella finale tra Cecoslovacchia e Germania Ovest. Vinse la Cecoslovacchia ai rigori e Panenka segnò il suo rigore con questa specie di pallonetto. Il calcio si ripete, anche se si cambiano magari i termini».