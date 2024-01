Dino Zoff, ex portiere, ha parlato all’ANSA degli insulti razzisti all’estremo difensore del Milan, Mike Maignan, nella sfida contro l’Udinese

Dino Zoff, ex portiere, ha parlato all’ANSA degli insulti razzisti all’estremo difensore del Milan, Mike Maignan, nella sfida contro l’Udinese andata in scena ieri a Udine.

PAROLE – «E’ stata una cosa deprecabile, non sono cose da fare. Mi stupisce che questo succeda ovunque. Non c’entra il Friuli, io ero portiere e certe cose le ho avvertite ovunque. Nel calcio come nella vita ho sentito tanti buu. Ai miei tempi succedevano cose diverse, io che ho fatto il portiere ed ero vicino agli spalti ed ho visto arrivare di tutto in campo. Ho sentito insulti di ogni tipo, ma almeno erano per tutti».