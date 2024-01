Zola: «C’era un aspetto del calcio inglese che non piaceva a Gigi Riva»

Le parole di Gianfranco Zola, ex calciatore sardo, sulla scomparsa di Gigi Riva. Tutti i dettagli in merito

Su La Gazzetta dello Sport, Gianfranco Zola racconta che Gigi Riva era rimasto sorpreso negativamente dal modo di lavorare in Inghilterra molto meno intenso che nel calcio italiano.

PAROLE – «Mi raccontò che non condivideva nulla o ben poco di questa gestione. Mi disse: “Sai Gianfranco, mi piace l’Inghilterra mi affascina il calcio inglese, ma ho sempre visto la preparazione come periodo decisivo, come base fondamentale. Se la fai bene poi ti protegge tutto l’anno, ti fa star bene per tutta la stagione”. Io ero invece convinto che quel che facevamo avrebbe portato benefici, meno stress, magari più tempo libero senza pensare solo ed unicamente al calcio. Ci crede? Passai un’annata con molti stop e alcuni infortuni, alti e bassi continui. E un giorno mi tornarono in mente le sue parole: aveva ragione lui».

