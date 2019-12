Zola: «Dispiaciuto per quanto accaduto al Napoli. Gattuso può riportare equilibrio»

Zola, l’ex azzurro in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport ha parlato del momento del Napoli e del nuovo arrivo di Gattuso

Non è una stagione facile per il Napoli. Tra dissidi interni, sfuriate del presidente e il cambio di allenatore. L’ex calciatore dei partenopei Gianfranco Zola ha parlato proprio del momento degli azzurri in un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole.

«Sono molto dispiaciuto perché sono legato al Napoli e alla città. Vista da lontano, mi pare che la situazione sia precipitata per mancanza di equilibrio: meno gol segnati rispetto agli ultimi anni e più gol incassati. Tradotto, maggior fragilità. Il Napoli non gioca male, ma i numeri sono peggiorati».

ANCELOTTI – «Uno delle migliori qualità di Carlo è creare empatia negli spogliatoi. Non ho mai pensato che avesse perso il controllo della squadra».

DE LAURENTIIS – «È fatto così, ma gli va riconosciuto il merito di aver riportato il Napoli ad alti livelli».

GATTUSO – «Rino può riportare l’equilibrio perduto in questi primi mesi della stagione».