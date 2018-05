120 anni Figc, la Serie A in campo con una patch celebrativa – FOTO

In occasione dei 120 anni Figc in questo fine settimana le squadre dei campionati italiani indosseranno una patch celebrativa sulle proprie maglia per la ricorrenza

Le squadre di Serie A scendono in campo nel turno odierno di campionato con una patch celebrativa sulle proprie maglie per celebrare i 120 anni della Figc. La 36ª giornata si è aperta con gli anticipi Milan-Verona 4-1 e Juventus-Bologna 3-1 e in entrambe le sfide la patch ha fatto il suo esordio. L’iniziativa è stata varata dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio per la ricorrenza dei 120 anni di vita del calcio italiano. La data è stata scelta per ricordare la disputa del primo campionato e l’assegnazione del primo scudetto al Genoa, avvenuta l’8 maggio del 1898.

Tutte le gare di questo fine settimana, dalla Serie A alla Terza Categoria, indosseranno sulle maglie una patch celebrativa come simbolo di appartenenza e condivisione. L’iniziativa si inserisce nel quadro del programma degli eventi pensati dalla Federcalcio per commemorare al meglio i 120 anni FIGC. I prossimi appuntamenti, dal sito ufficiale della Figc, in calendario sono KickOff 2018 a Coverciano il 19 e 20 maggio e il convegno storico e il 4 giugno con la presentazione del libro sui 120 anni, a Torino, città natale della FIGC, dove si svolgerà l’amichevole tra le Nazionali di Italia e Olanda.