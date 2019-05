Lo Juventus Stadium saluta Alessandro Del Piero – 13 maggio 2012 – VIDEO

Il 13 maggio 2012, dopo 19 stagioni in bianconero, Alessandro Del Piero disputa l’ultima partita allo Juventus Stadium

Sorrisi e lacrime, il 13 maggio 2012, si mischiano in un condensato di emozioni sugli spalti dello Juventus Stadium. Dove i bianconeri celebrano il ritorno allo scudetto nella prima stagione del ciclo Conte, ma al contempo salutano il loro capitano Alessandro Del Piero dopo addirittura 19 stagioni di straordinaria militanza.

L’ultima in casa di Pinturicchio coincide con un Juve-Atalanta 2-1, sfida nella quale il numero 10 sigla la sua rete numero 290 in carriera con indosso i colori bianconeri. Un dettaglio in più nel corso di una giornata destinata a restare per sempre nella memoria dei tifosi juventini e degli appassionati sportivi italiani.

Il contenuto video fa parte della serie web “Almanacco del Calcio“, prodotto da Sport Review srl.