2° Turno preliminare Europa League, Debrecen-Torino: probabili formazioni e dove vedere la gara di ritorno

Il Torino di Walter Mazzarri, dopo la vittoria per 3-0 al Moccagatta di Alessandria nella gara di andata, è chiamato a completare il suo compito nella sfida di ritorno del 2° Turno preliminare di Europa League contro il Debrecen che si disputerà in Ungheria. Debrecen-Torino: la partita si giocherà giovedì 1 agosto 2019 alle ore 18.30 nella cornice dello Stadio Nagyerdei.

Nella gara di andata i granata si sono imposti grazie alle reti di Belotti su rigore, di Ansaldi e di Zaza nel finale. Mentre il Torino ha fatto il suo ingresso nel torneo proprio nel 2° Turno preliminare, il Debrecen si è qualificato eliminando al 1° Turno gli albanesi del Kukesi: vittoria per 3-0 in casa e 1-1 in trasferta. A livello di formazione il tecnico granata Walter Mazzarri dovrà fare i conti con un’assenza pesante, quella di Iago Falque, infortunatosi alla caviglia nei giorni scorsi. Il tecnico di San Vincenzo pensa al debutto stagionale in mediana di Rincon, con avanzamento di Baselli sulla trequarti accanto a Berenguer.

Per la gara di ritorno del 2° Turno preliminare di Europa League Debrecen-Torino non è prevista al momento copertura televisiva. Sky infatti, che aveva trasmesso la partita di andata, non ha ancora raggiunto un accordo con il club per la partita, che potrebbe dunque non essere visibile in tv. Va sottolineato in tal senso come nei turni preliminari le emittenti devono concordare con le società i diritti delle singole gare, e questo nonostante Sky si sia aggiudicata i diritti del torneo per il triennio 2018-2021.

Qualora la gara dovesse essere trasmessa in tv, su Sky o su un’altra emittente, vi terremo aggiornati su questa pagina. La partita Debrecen-Torino sarà in ogni caso visibile gratuitamente in streaming sul canale ungherese M4 Sport. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Debrecen-Torino

Competizione: 2° Turno preliminare Europa League

Quando: giovedì 1 agosto 2019

Fischio d’inizio: ore 18.30

Dove vederla in tv: –

Dove vederla in streaming: M4 Sport (canale ungherese)

Stadio: Stadio Nagyerdei (Debrecen, Ungheria)

Arbitro: Fran Jovic (Croazia)

Le probabili formazioni

DEBRECEN (4-4-1-1): Nagy; Kinyik, Szatmari, Pavkovics, Ferenczi; Tozser; Szecsi, Haris, Trujic, Varga; Szori. All. Herczeg.

TORINO (4-3-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meitè, Rincon, Ansaldi; Baselli, Berenguer; Belotti. All. Mazzarri