La Lazio solleva al cielo la Supercoppa Europea – 27 agosto 1999 – VIDEO

La notte del 27 agosto 1999, a Montecarlo, la Lazio di Eriksson solleva al cielo la Supercoppa Europea contro il Manchester United

Il 27 agosto 1999, allo Stadio Louis II di Montecarlo, è andata in scena l’ultima edizione della Supercoppa Europea nel vecchio formato. Ovvero ponendo di fronte la vincitrice della Champions League, gli inglesi del Manchester United, e la vincitrice della Coppa delle Coppe, la Lazio.

Il trofeo è stato conquistato per la prima volta nella storia proprio dai biancocelesti allenati dallo svedese Eriksson. I Red Devils sono infatti usciti dal campo sconfitti per 1-0, in virtù di una rete del cileno Salas subentrato già nel primo tempo ad Inzaghi.

