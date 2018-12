Sassuolo, Di Francesco: «Non difenderemo lo 0-0»

Le parole di Eusebio Di Francesco, tecnico del Sassuolo, alla vigilia della sfida con il Genk di Europa League

Eusebio Di Francesco, allenatore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Genk, valida per la seconda giornata dei gironi di Europa League. Queste le dichiarazioni del tecnico neroverde: «Il Genk è molto pericoloso in fase offensiva, ma noi non siamo venuti fin qui per difendere lo 0 a 0».

DI FRANCESCO CONTINUA – «Siamo venuti per fare una grande partita, sono molto sereno, ma soprattutto convinto che chi giocherà farà del suo meglio». La squadra neroverde viene dalla bellissima vittoria per 3 a 0 con l’Atletico Bilbao.