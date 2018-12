8ª Serie B: i risultati. Cadono Pisa e Spezia, risorge il Latina

8ª Serie B: i risultati. Cadono in casa Pisa e Spezia mentre affossa il Trapani di Serse Cosmi. Risorge il Latina. Bisoli inizia con un pareggio

8ª Serie B: i risultati. Dopo il bellissimo 2 a 2 nel match delle 12:30 tra Verona e Brescia, e dopo la vittoria del Novara sull’Ascoli e il successo esterno del Frosinone sul campo del Cittadella nei due match giocati ieri, si sono concluse le sfide delle ore 15 del campionato di Serie B. Succede poco in vetta alla classifica con lo Spezia che crolla in casa contro contro il Carpi e si vede agganciato al quarto posto proprio dalla formazione di Castori. Decisivo un gol dell’ex Catellani.

LE PARTITE – Sconfitta interna anche per il Pisa che oggi ha ritrovato, parte, dei suoi tifosi (l’ingresso all’Arena Garibaldi è stato consentito solo agli abbonati). La Spal ha vinto per 0 a 1 grazie alla rete di Arini all’85 (l’ex Avellino era entrato in campo al 78′). Pareggio tra Bari e Virtus Entella (1-1) in uno dei big match della giornata, 0-0 tra Vicenza e Cesena, nel match che ha segnato l’esordio sulla panchina dei veneti di Bisoli. Rotondo successo del Perugia sull’Avellino (3-0, Di Carmine autore di una doppietta) e importante successo del Latina che vince lo scontro diretto contro il Trapani di Serse Cosmi per 2 a 0. Vittoria interna per la Pro Vercelli sulla Ternana (1-0). Alle 17:30 Salernitana – Benevento.