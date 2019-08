Ignazio Abate, terzino destro ex Milan, è stato accostato al Parma ma andrà a giocare all’estero. Le sue parole

Ignazio Abate è stato avvistato a Parma. Il giocatore, svincolatosi dopo la lunga carriera al Milan, è stato accostato ai ducali ma non firmerà per la formazione crociata.

Ecco le sue parole: «No, sono qui per altre cose – dice a ParmaToday sorridente – non c’entra nulla il Parma. Non ci sono mai stati contatti tra noi, glielo garantisco al mille per cento. Vado all’estero».