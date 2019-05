Abate saluta il Milan: l’emozionate lettera d’addio sui social – FOTO

Il difensore rossonero, Ignazio Abate ha salutato il Milan con un emozionante lettera d’addio postata sui social – FOTO

Nel pomeriggio odierno è arrivato il saluto di Ignazio Abate al Milan. Il difensore rossonero, dopo aver terminato la stagione, non ha rinnovato il proprio contratto e ha detto addio al Milan. Su Instagram, Abate ha pubblicato una lunghissima lettera d’addio: «Tutti sanno che il mio sogno sarebbe stato chiudere la mia carriera al Milan».

«Due pensieri speciali vanno ad Adriano Galliani, che ha sempre creduto in me e mi ha sempre accompagnato anche nei momenti più difficili. E Rino Gattuso, che rappresenta, come ho sempre detto fin da ragazzo, l’esempio da seguire per chi vuole intraprendere la nostra professione».