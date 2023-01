Abodi: «Scontri tifosi Roma e Napoli su A1? Non c’è cosa peggiore di definirli tifosi»

Andrea Abodi, Ministro dello Sport, ha parlato degli scontri tra i tifosi della Roma e quelli del Napoli sull’autostrada A1

Andrea Abodi, Ministro dello Sport, ha parlato attraverso delle dichiarazioni fornite alla stampa sugli scontri tra i tifosi della Roma e quelli del Napoli in un autogrill.

SCONTRI A1 – «C’è una differenza abissale tra i tifosi che vanno allo stadio, in casa o in trasferta, per cantare, abbracciarsi, gioire o soffrire per la propria squadra e i delinquenti che si scontrano in una stazione di servizio autostradale, creando problemi alle persone perbene. Non c’è cosa peggiore di definire tifosi quest’ultimi, non c’è errore più grande del fare di tutta l’erba un fascio. Nel 2023, paga chi sbaglia e mi auguro succeda anche per i teppisti che si sono scontrati oggi sull’A1».