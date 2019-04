Il difensore della Lazio, Acerbi, spegne le polemiche pubblicando su Instagram un post nel quale abbraccia Bakayoko – FOTO

Dopo le polemiche dei giorni scorsi riguardanti gli sfottò di Kessie e Bakayoko verso Acerbi, proprio il difensore della Lazio ha spento la questione. Nel post partita di Milan–Lazio, successivamente ad una rissa scoppiata in campo, Bakayoko e Kessie si erano indirizzati verso Acerbi con in mano la sua maglia. Un modo per deriderlo delle sue parole arrivate in settimana: «A livello di singoli non c’è paragone tra Lazio e Milan». Nel pomeriggio di oggi, proprio il biancoceleste, ha pubblicato un post su Instagram nel quale compare una foto di lui mentre abbraccia Bakayoko. Il post è stato seguito dalla descrizione: «Basta polemiche, ci vediamo sul campo».