Acerbi ricorda Squinzi: «Sei stato come un padre» – FOTO

Il difensore della Lazio Acerbi, ex giocatore del Sassuolo, ricorda il presidente Squinzi: «Ti sarò per sempre grato» – FOTO

L’ex giocatore del Sassuolo Francesco Acerbi, attualmente in forza alla Lazio, ha dedicato un messaggio su Twitter al presidente Giorgio Squinzi, scomparso all’età di 76 anni: «Mi sei stato vicino in uno dei momenti più bui della mia vita, per questo ti sarò per sempre grato».

Il post continua: «Per me sei stato come un padre e ti sarò per sempre riconoscente, resterai sempre nel mio cuore. Grazie presidente».