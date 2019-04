Lele Adani consiglia la Juventus sul calciomercato. Secondo l’opinionista i bianconeri devono puntare su Ruben Dias

La stagione sta per finire e si inizia già a pensare al calciomercato che verrà. Andrea Barzagli, tornato titolare ieri contro la Spal, ha annunciato il suo ritiro e così è tempo di pensare al futuro. La Juve, che a gennaio ha salutato Benatia e che in estate dirà addio anche al ‘professore’, cerca volti nuovi per ringiovanire la difesa. Nel mirino dei bianconeri ci sono diversi elementi: da Ruben Dias a de Ligt, passando per Romero e Varane. Lele Adani, opinionista di Sky Sport, ha parlato del mercato bianconero, dicendo la sua sulla questione difesa.

Secondo l’ex difensore dell’Inter, i bianconeri dovrebbero puntare su Ruben Dias, difensore classe ’97 del Benfica: «La Juve in estate dovrà acquistare due difensori: uno per sostituire Barzagli e un altro per rimpiazzare Benatia, senza dimenticare che dovrà iniziare a pensare al dopo Chiellini. Fossi nella Juventus io prenderei Ruben Dias del Benfica: è giovane, dotato di buon fisico, è titolare della nazionale portoghese e ha già una buona esperienza internazionale. Romero? Si dice che la Juve lo abbia già preso, mi sembra un buon giocatore». Dunque, Adani non ha dubbi: la Juve deve puntare su Ruben Dias!