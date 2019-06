Adani: «Sarri alla Juve? Ci è arrivata tardi. Su Allegri…»

Daniele Adani, opinionista ed ex difensore, torna sulla querelle con Max Allegri e parla di Sarri alla Juve

Lele Adani ha parlato a Repubblica dell’arrivo di Sarri alla Juve: «Nel mondo si gioca per lasciare qualcosa. Vincere non basta più. ’Italia non è un riferimento. Deve allinearsi. La Juve l’ha deliberato. Permetterà ad altri di seguirla senza remore. Poteva arrivarci un anno fa».

Adani ha parlato anche della lite con Allegri: «Lui salvaguardava una posizione e rivendicava uno status. Perse la gestione della conversazione dimenticando che non parlava con me, ma con il pubblico attraverso me. Capita di alterarsi, è segno di passione».