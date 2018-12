Lele Adani ha commentato la sfida Champions tra Inter e PSV completamente senza voce: il motivo potrebbe essere il Superclasico

Durante la telecronaca di Sky Sport tra Inter e PSV Eindhoven, il commentatore tecnico Daniele Adani è apparso completamente senza voce. Una telecronaca davvero sottotono per l’ex calciatore di Inter e Fiorentina che ha dovuto subire le critiche da parte del web. Il motivo della suo tono di voce potrebbe essere il Superclasico dell’altra sera. Domenica sera, Adani era infatti presente al Bernabeu per assistere alla finale tra River e Boca Juniors, una finale vinta dal River. Adani, tifosissimo dei vincitori della CopaLibertadores, si sarà lasciato andare a festeggiamenti per tutta la notte. Ai commenti del web si sono uniti anche gli Autogol con un tweet irriverente: «Adani completamente afono. Sarà influenza o saranno gli effetti del Superclasico?»