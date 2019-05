Addio Allegri, Lotito: «Inzaghi alla Juve? Ha dimostrato attaccamento»

Inzaghi è il nome del momento per il dopo-Allegri in casa Juventus: il presidente della Lazio Lotito commenta così l’accostamento

La Juventus ha detto addio ad Allegri e ora cerca un sostituto. Il nome più gettonato al momento è quello di Simone Inzaghi della Lazio. Il presidente biancoceleste Lotito non ci sta e commenta così le voci:«Per quanto riguarda me, Inzaghi resta. Se mi dovesse chiedere di andare alla Juve, mi addolorerebbe dal punto di vista umano».

Lotito continua:«Mi ha chiesto di non cedere Milinkovic-Savic e ho accettato perché avevo preso un impegno con lui. Non so cosa voglia fare, ha sempre dimostrato attaccamento ai colori. La Juve è sicuramente un punto di arrivo, ma perché non può esserlo anche la Lazio? Il calcio non è solo denaro».