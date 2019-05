Il 2019 verrà ricordato come l’anno in cui hanno salutato tante bandiere in Serie A: da Barzagli a De Rossi, fino a Pellissier

Bandiere ammainate in Serie A. La conclusione del campionato, in questo 2019, verrà ricordato anche per i “pesanti” addii che hanno riguardato tante piazze importanti del nostro campionato. Su tutte Roma e Juventus, naturalmente, che in queste ore stanno celebrando a dovere due istituzioni del calibro rispettivamente di Daniele De Rossi ed Andrea Barzagli.

Ma non soltanto. Perché anche a Verona sponda Chievo, con l’addio di Sergio Pellissier al calcio giocato, si sta concludendo una straordinaria storia d’amore. Quella, meno in vista ma ugualmente intensa, che ha unito per lunghi anni Ignazio Abate al Milan. E non è detto che sia finita qui, perché anche Mauro Icardi e l’Inter…