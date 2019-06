Addio Buffon Psg: a Parigi una stagione ricca di alti e bassi

Addio Buffon Psg: il numero uno lascia Parigi al termine di una stagione caratterizzata da alti ma anche da diversi bassi

Addio Parigi. Dopo una sola stagione, Gigi Buffon si è tolto la maglietta del Psg. Una stagione ad alto contenuto emotivo, nata dal commiato alla Juventus e dalla decisione di vivere una nuova esperienza di lavoro e di vita. Una stagione, però, contraddistinta da alti e bassi.

Perché il portierone italiano, a 40 anni compiuti, è stato accolto in Francia in pompa magna. Ma poi il campo non sempre ha sorriso alla sua avventura Oltralpe. Vissuta a lungo in panchina in campionato, per lasciare spazio al giovane Areola. Vissuta in campo invece in Champions League, dove però Buffon si è reso protagonista di qualche passaggio a vuoto. Anche nel doppio confronto con il Manchester United, fatale all’altezza degli ottavi di finale per le ambizioni europee dei parigini…