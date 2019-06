Addio Dani Alves, la sua avventura al PSG: trofei, gol e presenze

Addio Dani Alves, il terzino brasiliano non rinnova con il PSG. In due stagioni ha vinto tutto in Francia: tutti i numeri

Dani Alves chiude un altro capitolo della sua strepitosa carriera (dopo Juventus e Barcellona). Il terzino brasiliano non rinnoverà con il Paris Saint Germain e si libererrà dai parigini a parametro zero (qui i dettagli). Il classe 1983 è arrivato in Francia il 12 luglio 2017. Nelle due stagioni sotto la Tour-Eiffel, Dani Alves realizza 6 gol in 73 presenze.

In Francia, con Les Parisiens vince tutto: 2 volte il titolo nazionale, una Coppa Francese, una Coppa di Lega e due volte la Supercoppa. Dani Alves diventa di fatto uno dei calciatori più titolati della storia del calcio. Sono ben 41 trofei alzati al cielo: il primo, nel lontano 2003, è stata la Coppa del Mondo U23 con il Brasile. L’esterno potrebbe ora puntare la Premier League ola Bundesliga…