Addio Srna, la carriera del terzino dello Shaktar Donetsk: i numeri

Srna lascia il calcio giocato: ecco in breve la carriera del terzino croato. I dettagli

Una vita in Ucraina per Darijo Srna. Una carriera intera dedicata allo Shakhtar Donetsk per il terzino croato, club in cui ha militato dal 2003 al 2018. Sono state ben 493 le presenze con la squadra ucraina, riuscendo a segnare 45 gol e servendo 121 assist. Numeri mostruosi ed una bacheca trofei sontuosa: 10 volte campione d’Ucraina, 7 volte vincitore della Coppa nazionale, 8 Supercoppe d’Ucraina e una storica Coppa Uefa nel 2008/2009. Con la Croazia non è da meno: 134 presenze e 22 gol con l’addio nel 2016, da capitano.

Sorprende che nella sua carriera, ci sia una sola esperienza “all’estero”.Una sola stagione lontano dall’Ucraina e ha deciso di spenderla in Italia, al Cagliari all’età di 37 anni. In Serie A, lascia con 2090 minuti giocati, tre assist e purtroppo nessuna marcatura. Ecco cosa farà ora…