Addio Totti, Di Biagio: «Ecco la mia idea di quanto accaduto»

Il ct dell’Italia U21, Gigi Di Biagio, ha commentato l’addio di Totti dalla Roma nel corso della conferenza stampa

Gigi Di Biagio, attuale ct dell’Italia U21, ha parlato anche del caso Francesco Totti-Roma nel corso della conferenza stampa odierna, di presentazione del match contro la Spagna.

Ecco le sue parole a riguardo: «Ho una mia idea su quanto accaduto e ne ho già parlato con Francesco. Sembra che vogliano farsi del male. Non capisco cosa sia successo. Quando ci ho parlato nell’ultimo periodo mi sembrava coinvolto. Parlava di direttori sportivi, allenatori mi aveva fatto i nomi dei giocatori che avrebbe voluto. E’ un vero peccato per Roma e per i suoi tifosi».