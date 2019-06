Addio Totti, le reazioni social dei tifosi della Roma – FOTO

L’addio di Francesco Totti alla Roma ha scosso non soltanto i tifosi romanisti, ma tutto il mondo del calcio.

L’ex capitano si è dimesso dal ruolo nella dirigenza del club. La stragrande maggioranza dei supporter della Roma si è schierata contro il presidente Pallotta e Baldini, rei di aver fatto fuori un simbolo della società.

Ecco le reazioni sui social:

Una certezza: #Pallotta e i suoi sottoposti ne escono distrutti. La verità non sta mai da una parte sola, ma sono certo che #Totti , non avendo più nulla a che spartire con questa proprietà, abbia detto comunque tutte cose vere.

Tanta stima #Capitano. Hai scoperchiato il vaso di #Pandora. Conferenza stampa epocale. Hai detto come stanno le cose in maniera diretta e sincera, come sei sempre stato, e senza mancare mai di rispetto. 💛❤️ 1️⃣0️⃣🐺 #Totti #Roma #Pallotta #ASRoma #Baldini #CONI pic.twitter.com/QrwytjK6U2

— Umberto P. (@umbertochao) June 17, 2019