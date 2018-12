Adidas e Juventus ancora insieme: rinnovo fino al 2027

Il club e lo sponsor tecnico hanno rinnovato l’accordo fino al 2027: ancora otto stagioni insieme

Juve e Adidas ancora insieme. Come recita il comunicato ufficiale apparso sul sito della Vecchia Signora, il club e lo sponsor tecnico hanno rinnovato l’accordo che li legava. Il nuovo accordo prevede che nelle prossime otto stagioni il colosso tedesco versi nelle casse bianconere un minimo di 408 milioni di euro. Ecco il comunicato ufficiale:

«Juventus Football Club S.p.A. e adidas Italy S.p.A. (“adidas”) hanno modificato il contratto di partnership tecnica e ne hanno prolungato la scadenza fino al 30 giugno 2027.

L’attuale accordo, in scadenza al 30 giugno 2021, riguardava sei stagioni sportive a partire dalla 2015/2016. Il nuovo accordo durerà otto anni a partire dalla stagione sportiva 2019/2020 fino alla stagione sportiva 2026/2027 inclusa. Durante tale periodo adidas sarà il partner tecnico di tutte le squadre Juventus a fronte di un corrispettivo fisso complessivo minimo di € 408 milioni. Tale importo non include le royalties addizionali al superamento di determinati volumi di vendita ed i premi variabili legati ai risultati sportivi.

In riconoscimento dell’eccellente performance della partnership a livello commerciale e di accresciuta visibilità del brand Juventus nel 2018, adidas ha riconosciuto un bonus addizionale di € 15 milioni che verrà corrisposto prima del 31 dicembre 2018. Rimangono invariati gli altri termini e condizioni del contratto in essere fino all’entrata in vigore del nuovo accordo nella stagione 2019/2020.»