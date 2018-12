Adidas omaggia Pogba: «Un esempio di creatività»

Adidas omaggia Pogba, il centrocampista del Manchester United è protagonista di uno spot del marchio di abbigliamento: la creatività al centro di tutto

Con una pubblicità speciale Adidas omaggia Pogba. L’ex centrocampista della Juventus adesso è al Manchester United e il celebre marchio di abbigliamento tedesco, sponsor del giocatore francese, ha voluto tributare Pogba con un video dal titolo “Football needs creators”. Durante Liverpool – Manchester United la pubblicità è stata mandata in onda sulla tv inglese, ritrae la carriera del centrocampista narrata nientedimeno che dalla madre in prima persona.

ADIDAS OMAGGIA POGBA – Si passa dai primi calci al pallone a Roissey-en-Brie fino al suo ritorno al Manchester United, un video di un minuto e mezzo che ha la creatività come forza trainante. «La creatività è sempre stata ciò che ha fatto la differenza per Paul Pogba, si tratta di qualcosa che può spingere più in là il corpo e la mente. Gli atleti dovrebbero ispirarsi a lui» ha detto Ryan Morlan, vice-presidente di Adidas Brand Communication.