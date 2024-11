Adriano, l’ex centravanti interista da l’addio al calcio. Ecco quando ci sarà la partita d’addio

Adriano, l’Imperatore che ha fatto sognare il popolo nerazzurro dà l’addio al calcio. Saranno presenti molti suoi ex compagni di squadra all’Inter

Adriano, soprannominato l’Imperatore, ha fatto sognare con le sue giocate i tifosi dell’Inter, ha fatto gioire tantissime persone con i suoi gol. Venuto dalla favela ha conquistato l’Europa e questo gli è valso il soprannome proprio di Imperatore. Tra alti e molti bassi, è tornato a far parlare di sé dopo la pubblicazione della sua autobiografia “La mia più grande paura”.

L’ex nerazzurro anche se non gioca ormai da tempo non ha mai ufficializzato il suo ritiro dal calcio e presto lo farà. È infatti stata resa nota la data della sua partita di addio, il 15 dicembre al Maracanà il calcio giocato saluterà Adriano l’Imperatore. Presenti all’evento molti ex compagni all’Inter tra cui Cordoba, Burdisso, Gamarra, David Pizarro, Maxwell, Maicon e Julio Cesar. Tante vecchie glorie per onorare Adriano.