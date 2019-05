L’agente di Cavani: «Futuro? nessuna novità. E sul Napoli…»

L’agente dell’ex attaccante del Napoli prova a placare le voci su un suo possibile addio al Paris Saint Germain. Ecco le sue parole

Le parole dell’agente, nonchè fratello di Edinson Cavani, Walter Fernando Guglielmone spengono un po’ le speranze di vedere “el matador” rivestire la maglia azzurra. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate a CalcioNapoli1926.it: «Per ora non abbiamo nessuna novità riguardante il futuro. L’unica verità e la sola certezza è che Edi ha un contratto con il Paris Saint-Germain per un altro anno, fino a giugno 2020».

L’agente di Edinson Cavani ha poi aggiunto: «Non ho sentito i dirigenti del Napoli nell’ultimo anno, non ci sono mai stati contatti».