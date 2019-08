Agente Everton: «Piace alla Juve ma a una condizione: ecco quale»

La Juventus è sulle tracce di Everton. A rivelarlo è il procuratore dell’esterno offensivo di proprietà del Gremio

Everton Sousa, esterno offensivo del Gremio, piace a diversi club europei, tra cui il Napoli. L’agente Marcelo Serafini ha parlato a Il Mattino e ha svelato anche l’interessamento della Juventus.

Ecco le parole de Il Mattino: «Mi dispiace che il Napoli stia spingendo solo ora per Everton: lo scorso anno, prima che il Barcellona acquistasse Arthur sempre dal Gremio, parlammo del mio assistito con il club azzurro. Vi posso dire che c’è anche la Juventus che ha chiesto informazioni: se dovessero andar via gente come Cuadrado e Douglas Costa, Everton è il primo nome che ha Paratici sulla sua lista».