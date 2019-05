Joao Santos, agente di Jorginho assicura: «Tiene molto alla squadra azzurra ma ora è un professionista, non un tifoso»

Intervenuto a Radio Marte, Joao Santos, procuratore di Jorginho, ha parlato di un possibile approdo di Sarri alla Juve: «Sarri e Jorginho alla Juventus? Ora Sarri non pensa al mercato, è concentrato sulla finale di Europa League. La stagione alChelsea è stata incredibile, sono stati raggiunti traguardi importantissimi come la finale di Europa League e il terzo posto».

Sul suo assistito ha aggiunto: «Jorginho è un professionista, non un tifoso. E’ vero che tiene molto alla squadra azzurra, come alla città e alla tifoseria, ma un professionista non può dire di non andare alla Juventus perché ha giocato nel Napoli. E penso che sia più corretto per i tifosi del Napoli rinforzare la propria squadra che guardare quanto accade alla Juventus».