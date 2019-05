Agente Mario Rui: «Piace a Giampaolo, se dovesse andare al Milan…»

Mario Giuffrida, agente di Mario Rui, ha parlato del futuro del suo assistito, sempre più lontano dal Napoli

Il futuro di Mario Rui è sempre più lontano da Napoli. L’agente del giocatore, Mario Giuffredi, ha parlato ai microfoni di Radio Crc.

FUTURO – «Del futuro è presto per parlarne, vediamo un attimo le panchine come si sistemano. Giampaolo lo cerca, quindi non escluderei che lo voglia».

GIAMPAOLO – «Il tecnico della Sampdoria potrebbe restare a Genova e chiedere il suo ingaggio, ma potrebbe chiederlo come rinforzo qualora dovesse approdare sulla panchina del Milan. Il terzino, intanto, interessa anche al Torino e al Benfica».