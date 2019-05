Agente Orsolini avvisa la Juve: «In bianconero solo per giocare»

Donato di Campli, agente di Riccardo Orsolini, ha parlato del futuro del suo assistito, diviso tra Bologna e Juventus

Intervistato a Radio Marte, l’agente di Riccardo Orsolini, Donato di Campli, ha parlato del futuro del suo assistito, il quale è diviso tra Bologna e Juve: «In questo momento c’è una situazione di riscatto del Bologna e controriscatto della Juventus ma adesso non ho informazioni a riguardo».

«Secondo noi non deve fare da merce di scambio, il ragazzo vive di luce propria, quindi la Juventus è avvisata, non facciamo scambi per altre cose. Se lo compra la Juve deve giocare lì, abbiamo già manifestato più volte anche l’intenzione di restare a Bologna a determinate condizioni, hanno creduto in lui quando qualcuno non lo faceva nemmeno allenare».