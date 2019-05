L’agente di Dusan Tadic ha rivelato scenari importanti per il futuro del suo assistito: Juve, Real e tanti altri club interessati al giocatore

La stagione dell’Ajax ha messo in mostra tra gli altri talenti, anche quello infinito di Dusan Tadic, fantasista ex Southampton. Milos Malenovic, agente del serbo, ha svelato alcuni retroscena di mercato: «Offerto al Real? No, siamo realisti. Molti club mi stanno chiamando negli ultimi mesi per parlare della sua situazione. Non ho bisogno di offrire un giocatore come Tadic sul mercato in questo momento».

Su un possibile interesse della Juve: «Leggo rumors di questo tipo ogni giorno. Fa chiaramente piacere che sia accostato ai club più grandi del mondo, ma ora Tadic pensa solo all’Ajax» ha concluso Malenovic.