L’agente di Nicolas Tagliafico, terzino dell’Ajax dei miracoli in Champions League, ha ipotizzato un possibile futuro del calciatore all’Inter

Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di FcInterNews, l’agente di Nicolas Tagliafico, ha aperto l’ipotesi di un futuro all’Inter per il terzino dell’Ajax.

Ecco le parole di Ricardo Schlieper: «L’Inter e il calcio italiano sono sempre mete appetibili per i giocatori argentini. Non dimentichiamo, come sosteneva Borges, che noi siamo degli italiani che parlano spagnolo. Tutto è molto familiare, come stare a casa».