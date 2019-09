Agente Thiago Silva: «Rinnovo? Nessun incontro col Psg»

L’agente di Thiago Silva ha commentato le voci di un rinnovo del suo assistito, in scadenza la prossima estate con il Psg: le parole

Paulo Tonietto, agente di Thiago Silva, ha parlato dell’eventuale rinnovo del suo assistito con il Psg. Il difensore andrà in scadenza a giugno: le parole del procuratore a Tuttomercatoweb.

RINNOVO – «Il contratto in scadenza non ci preoccupa, non abbiamo alcun incontro in programma con la società. Se può andare da un’altra parte a gennaio? Vedremo. Oggi non abbiamo ancora affrontato l’argomento. Nessuna fretta per quanto ci riguarda, nessuna preoccupazione».

ICARDI – «È un giocatore importante, un top player. Poi dimostrare sul campo toccherà a lui».