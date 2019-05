L’agente di Veretout, Mario Giuffredi, ha parlato del futuro del centrocampista della Fiorentina al Napoli

Intervenuto a “Si gonfia la rete” su Radio Marte, l’agente di Jordan Veretout, Mario Giuffredi, non ha parlato solo di Hysaj, Di Lorenzo e Mario Rui, ma anche del centrocampista della Fiorentina.

Ecco le sue parole: «Non escludo che il Napoli possa prenderlo anche tenendo Allan. Si punta sulla qualità dell’organico e non escludo che Veretout possa far parte del centrocampo azzurro. Diverse squadre sono su Veretout, ma lui è innamorato di Napoli e se posso agevolare la squadra della mia città lo faccio molto volentieri».