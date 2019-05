Agnelli Allegri, previsto dopo l’allenamento il vertice decisivo alla Continassa

Agnelli Allegri, cresce l’attesa per il vertice decisivo in casa Juve: dovrebbe andare in scena alla Continassa dopo l’allenamento

Cresce l’attesa per l’incontro tra Agnelli ed Allegri alla Continassa. Cresce e continuerà a farlo ancora per diverse ore: il vertice decisivo per il futuro della panchina bianconera, infatti, dovrebbe andare in scena verso sera. Ovvero a margine dell’allenamento della squadra, che si terrà soltanto nel pomeriggio.

Prosegue così la marcia d’avvicinamento al momento cruciale per delineare il domani degli otto volte di fila campioni d’Italia, in un countdown cominciato ormai diverse settimane fa. I temi sul tavolo sono tanti, le condizioni tutte da valutare: al momento ogni scenario è ancora aperto.