Agnelli a Ibiza per Icardi: i bianconeri lo valutano tra i 40 e i 45 milioni

Andrea Agnelli si sarebbe recato ad Ibiza, a casa di Gabriele Giuffrida, per parlare di Mauro Icardi: ecco le ultime novità

Trova ampio spazio sulle pagine del Corriere dello Sport, il viaggio che Andrea Agnelli avrebbe fatto ad Ibiza per trattare Mauro Icardi. Come riporta il quotidiano romano, sulla isola spagnola c’è la casa di Gabriele Giuffrida, l’agente Fifa che sta lavorando al possibile trasferimento del numero 9 nerazzurro in bianconero.

Radiomercato ha parlato di un vertice tra il numero uno bianconero e il procuratore, un faccia a faccia che però è stato smentito perché Agnelli. Di certo c’è che la Juventus, dopo aver preso Rabiot e Ramsey, non pensa solo a De Ligt, ma vuole anche Icardi. Le cifre? Secondo il Corsport la Juve partirà da una valutazione di 40-45 milioni, ma la richiesta dell’Inter è di 60-70. E sullo sfondo resta il Napoli.