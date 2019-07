Agoumè Inter: come gioca il giovane centrocampista francese

Analisi tecnica di Lucien Agoumè, nuovo giocatore dell’Inter. Si tratta di un centrocampista con grandi qualità

Lucian Agoumè, nuovo giocatore dell’Inter e centrocampista della Francia Under 17, si tratta di un grande colpo in prospettiva. Paragonato a Pogba (anche per il numero di maglia) l’ex giocatore del Sochaux può giocare sia davanti alla difesa che come mezzala.

Ricorda il fenomeno del Manchester United per l’eccellente protezione della palla, per il cambio di passo e per la capacità di effettuare ottimi filtranti che mettono il compagno davanti alla porta. Rispetto a Pogba, è meno esplosivo e meno incisivo nell’ultimo terzo di campo. E’ più palleggiatore in zone centrali, rimane maggiormente bloccato a protezione della difesa.