Agoume-Inter, quale futuro per il neo nerazzurro dopo il ritiro?

Agoume-Inter, quale futuro per il neo nerazzurro? Il centrocampista francese classe 2002 sotto la lente di Antonio Conte

L’ufficialità legittima la riflessione: che sarà di Lucien Agoumé, centrocampista classe 2002 appena acquistato dall’Inter? Antonio Conte lo porterà con sé a Lugano per saggiarne le qualità e le potenzialità: difficile però ipotizzare per l’ex Sochaux un futuro in prima squadra.

Troppo acerbo, per quanto promettente, il ragazzo che in patria paragonano frettolosamente a Pogba. Agoume sarà verosimilmente inserito in Primavera, salvo non arrivi qualche richiesta di prestito dalla Serie A. A giugno si era parlato del Cagliari.