Aguero Chelsea, Tuchel: «Giocatore del City, non parlo di lui»

Sergio Aguero a fine stagione lascerà il Manchester City: ecco le dichiarazioni di Thomas Tuchel alla domanda su un possibile approdo al Chelsea

Thomas Tuchel, in conferenza stampa, ha risposto ad una domanda sul possibile approdo di Sergio Aguero al Chelsea. Risposta diplomatica del tecnico del Chelsea.

«Stessa risposta di Haaland. Abbiamo pieno rispetto per il Manchester City. Non servono parole, è un giocatore di livello mondiale. Ma abbiamo tre competizioni in cui siamo insieme al City quindi non parlerò dei loro giocatori».