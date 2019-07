Ajax, De Ligt in ritiro si allena con i compagni in attesa della Juve – FOTO

Matthijs de Ligt ha risposto presente alla chiamata dell’Ajax come precedentemente annunciato da Mino Raiola, agente del difensore centrale classe ’99 vicino al trasferimento alla Juve.

Il calciatore olandese è vicino alla Juventus ma non ha ancora firmato e nel frattempo è sceso in campo con i suoi compagni dell’Ajax.

The boys are back on the pitch!

Your mood: __________🖊😏#PreSeason 🇳🇱 pic.twitter.com/yYDSAsQ6LK

— AFC Ajax (@AFCAjax) July 8, 2019