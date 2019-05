Ajax, ecco chi è l’erede di de Ligt in difesa, c’è l’annuncio – FOTO

L’Ajax annuncia il sostituto di Matthijs de Ligt per la difesa dei Lancieri: c’è l’annuncio, è un argentino – FOTO

Lisandro Martinez: è argentino l’erede di Matthijs de Ligt per la prossima stagione!

Con il talentuoso difensore in partenza per un top club europeo, con il Barcellona in prima linea, la società ha annunciato l’approdo del classe ’98. Il giocatore ha firmato un contratto che lo legherà all’Ajax fino al 2023.

Ecco le sue prime foto con la maglia degli olandesi: