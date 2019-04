Juve attenta, l’Ajax rifila cinque gol all’Emmen e vola in vetta all’Eredivise: l’autogol dei Lancieri è però clamoroso – VIDEO

Tutto facile per l’Ajax sul campo dell’Emmen. Con una cinquinta, la squadra di Ten Haag ha trovato momentaneamente il primo posto dell’Eredivise in attesa del PSV Eindhoven. Il prossimo avversario della Juventus in Champions continua perciò a stupire in Olanda dopo il 3-1 rifilato proprio agli avversari diretti per la corsa al titolo.

Tuttavia, dopo i cinque gol della ripresa (2 in 8 minuti), l’Ajax si è rilassato un po’ troppo e ha subito ben 2 reti nei titoli di coda del match. Uno di questi è davvero clamoroso. Il difensore del club di Amsterdam ha trovato infatti un incredibile autogol: passa la palla al suo portiere, Andre Onana, ma quest’ultimo non riesce ad intercettarla. Nicolas Alejandro Tagliafico, terzino dell’Ajax si dispera, ma ormai la frittata è fatta.