Ajax-Juve, che sorpresa Barzagli: convocato ma… acciaccato!

Ajax-Juve, che sorpresa Barzagli: convocato ma… ancora acciaccato dopo l’infortunio con l’Udinese!

Senza Chiellini, soprattutto. Ma senza Caceres, anche. Perché all’assenza preventivata dell’uruguaiano, nelle ultime ore in casa Juventus si è aggiunta quella – pesante come un macigno – del capitano. Fermato dal polpaccio sulla strada per Amsterdam, dove sfidare domani sera l’Ajax nell’andata dei quarti di finale di Champions League. E in Olanda mancherà anche Emre Can, uno che nell’eventualità di una difesa a tre avrebbe fatto decisamente comodo…

Quale coniglio estrarrà dal cilindro Allegri è ancora tutto da scoprire, quale abbia estratto in sede di convocazioni – invece – è già noto a tutti. Perché il tecnico bianconero ha inserito nella lista anche Barzagli. Per quanto il centrale sia reduce dall’infortunio rimediato al ritorno in campo contro l’Udinese, per quanto non sia al meglio della condizione. «Farà ancora un controllo, quindi dovrebbe tornare a disposizione entro 8-10 giorni», le parole di Allegri in conferenza stampa… appena quattro giorni fa. Indizio che porta a pensare che la convocazione, in questo caso, non combaci con un’effettiva disponibilità per il terreno di gioco.