Andata dei quarti di finale di Champions League. Allegri recupera Ronaldo, out Chiellini ed Emre Can

Buone e cattive notizie per la Juventus di Allegri, in ottica Ajax. Come promesso, Cristiano Ronaldo partirà per Amsterdam con i compagni. Tutto il mondo bianconero può quindi tirare un sospiro di sollievo. Il tecnico toscano non esiterà a lanciare il suo fuoriclasse dal primo minuto. Recupera in tempo anche Douglas Costa, che quindi partirà per l’Olanda. Mentre Cuadrado avvicina il giorno del ritorno in campo, ma non è arruolabile perchè non inserito nella lista Champions.

Le brutte notizie arrivano invece per difesa e centrocampo. Confermata l’assenza di Emre Can, che non recupera dalla distorsione alla caviglia rimediata contro il Milan, e di Chiellini. Il forfait all’ultimo del difensore ex Livorno potrebbe dare non pochi grattacapi alla formazione bianconera. Infatti, insieme alle assenze di Barzagli e Caceres, Allegri si ritroverebbe con una coperta cortissima per la sua retroguardia. I disponibili sono solo tre: Rugani, Bonucci e De Sciglio. Il tecnico livornese opterà con ogni probabilità per una difesa a 4 con Rugani e Bonucci centrali.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Ajax (4-3-3): Onana; Veltman, de Ligt, Blind, Tagliafico; Schone, van de Beek, F.de Jong; Ziyech, Tadic, Neres. All. Erik ten Hag

Juventus (3-4-3): Szczesny; Rugani, Bonucci, Alex Sandro; Cancelo, Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Cristiano Ronaldo. All. Massimiliano Allegri