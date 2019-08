Ajax, Overmars conferma: «Van de Beek rimarrà con noi»

Il ds dell’Ajax Marc Overmars ha parlato del futuro di Van de Beek, che era stato accostato al Real Madrid: le sue parole

Da parte del Real Madrid ci sono stati tentativi di portare Van de Beek in Liga. Non lo ha mai nascosto il giocatore e neppure ten Hag, ma nonostante questo l’operazione potrebbe non concludersi. Dopo il match del terzo turno preliminare di Champions contro il Paok, il ds dell’Ajax Overmars ha parlato così.

«Penso che Van de Beek rimarrà con noi. Non ci vorrà molto prima di saperlo per certo, ma spero che vada tutto bene. Non stiamo cercando altri giocatori» ha dichiarato il dirigente sportivo dei lancieri.