Ajax, Ten Hag: «Nessun trattamento speciale per CR7. Juve favorita»

Ten Hag riconosce la superiorità della Juventus ma crede nell’impresa del suo Ajax in Champions League. Ecco le parole del tecnico

Il tecnico dell’Ajax Erik Ten Hag ha analizzato la sfida che attende gli olandesi. Ecco le opzioni a disposizione del mister contro la Juventus:«Abbiamo tante opzioni in difesa per rimpiazzare Tagliafico, Masraoui è una di questa. Per Ronaldo non prevedo nessuna marcatura particolare. La Juve è favorita anche per il risultato di partenza. De Jong? Il rischio deve valere la pena, se il rischio è troppo grosso, deve decidere lui, ma non sarà influenzato dal suo futuro al Barcellona. Credo che la Juve farà qualcosa di diverso, perché la settimana scorsa abbiamo avuto il controllo el gioco noi anche se dovevamo segnare di più. Anche noi cambieremo un po’ il piano, di sicuro dobbiamo migliorare».

Ten Hag continua così:«Abbiamo grande fiducia nella squadra, siamo giovani ma giochiamo come degli adulti, abbiamo superato un limite e dobbiamo farlo anche domani. Nella filosofia dell’Ajax c’è qualcosa di Guardiola, che a sua volta l’ha ricevuto da Crujiff. De Ligt? Non sarà influenzato dallo Stadium e dall’interesse della Juve, è giovane ma molto maturo, vive il presente e domani farà di tutto per l’Ajax. Difesa? Non mi cambia nulla avere davanti una difesa a quattro o a tre. Sono molto fiducioso riguardo la qualficazione».