Ajax, Ten Hag: «Nessuno marcava Ronaldo. Tante occasioni ma abbiamo fatto un solo gol»

L’allenatore dell’Ajax commenta la partita contro la Juventus: «Abbiamo giocato molto bene ma sfruttato una sola occasione»

Al termine della partita contro la Juventus, Ten Hag, allenatore dell’Ajax ha commentato la gara in conferenza stampa:

«Abbiamo giocato molto bene, avendo tante opportunità con Ziyech, con Van de Beek. E’ stato un peccato prendere il gol al 45′ da Ronaldo: era al centro, davanti al portiere, non c’era nessuno in marcatura. Nella ripresa, poi, abbiamo avuto coraggio per vincere. Neres è stato bravo a sfruttare la sua grande opportunità e subito dopo c’è stata una fase con tante opportunità. Anche Douglas Costa ha avuto un’occasione, ma per la prossima settimana siamo positivi. Servirà ancora più aggressività, abbiamo fiducia in vista delle semifinali».

Sui cambi: «Per come giocava la Juventus era meglio un mediano come Eclekamp piuttosto che Huntelaar o Dolberg. Può fare anche il difensore».

Sull’Ajax in Europa. «Ci servirà un buon risultato al ritorno per entrare alle semifinali ma abbiamo il 100% di fiducia per la qualificazione anche se la Juventus sarà favorita per il ritorno».